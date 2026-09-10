Le musée en famille – Où se cache la cheminée du musée ?, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Le musée en famille – Où se cache la cheminée du musée ? Dimanche 18 octobre, 14h30 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

8 € par adulte et 8 € par enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture

Saviez-vous que le musée dispose de plusieurs cheminées en céramique ? Depuis 1904, l’une d’elle se trouve dans une pièce fermée à double tour, à l’abri des regards. Le musée vous met au défi de la retrouver ! Une surprise vous guidera ensuite en atelier pour créer votre décor sur faïence.

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Dimanche 18 octobre à 14h30.

Effectif : 17 participants.

Tarif unique (droit d’entrée inclus) : 8 € par adulte et 8 € par enfant.

Réservation conseillée sur cultival.fr.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« link »: « https://www.cultival.fr/fr_FR/products/indiv/le-musee-en-famille »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, retrouvez une des cheminées en céramique du musée !

© Musée national Adrien Dubouché