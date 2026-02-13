Le mystère Cléopâtre. Conférence par Edith Marcq, Salle des Augustins, Hazebrouck

Le mystère Cléopâtre. Conférence par Edith Marcq Jeudi 21 mai, 18h30 Salle des Augustins Nord

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Tous les épisodes de la vie de cette souveraine emblématique de l’Egypte ancienne, jusqu’à sa mort dramatique ont fasciné et ont été amplement illustrés dans les arts comme au cinéma.

Amis du musée d’Hazebrouck