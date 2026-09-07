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Le mystère de l’oisillon égaré, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Le mystère de l’oisillon égaré, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Le mystère de l’oisillon égaré Samedi 12 décembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00

Suivez les nouvelles aventures d’Astérios et de ses amies à la rencontre des êtres de la forêt pour résoudre le mystère de l’oisillon égaré.
Vos yeux, vos oreilles, votre nez et vos mains sont conviés à vivre pleinement cette histoire. Êtes-vous prêts à aider les trois héros dans leur enquête ?

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Une quête au coeur de l’hiver, pour les 3 ans et +

Marine Peotta

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