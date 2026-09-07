Le mystère de l’oisillon égaré, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Le mystère de l’oisillon égaré Samedi 12 décembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00
Suivez les nouvelles aventures d’Astérios et de ses amies à la rencontre des êtres de la forêt pour résoudre le mystère de l’oisillon égaré.
Vos yeux, vos oreilles, votre nez et vos mains sont conviés à vivre pleinement cette histoire. Êtes-vous prêts à aider les trois héros dans leur enquête ?
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Une quête au coeur de l’hiver, pour les 3 ans et +
Marine Peotta
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