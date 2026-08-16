Informations pratiques

Cormery

Le Mystère des Ombres Atelier

9 Bis Rue de l’Abbaye Cormery Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 11:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Atelier découverte et initiation au théâtre d’ombres.

Chaque enfant repart avec le patron de marionnettes à réaliser à la maison.

Atelier découverte et initiation au théâtre d’ombres.

A la manière d’un détective, les enfants partent en quête des secrets pour faire vivre sa marionnette d’ombre. Des silhouettes inspirées de l’univers fantastique de Maurice Sand nourrissent l’imaginaire et la curiosité des enfants. Des ombres du Cambodge, de Turquie et de Thaïlande viennent compléter cette découverte.

Chaque enfant repart avec le patron de marionnettes à réaliser à la maison. 5 .

9 Bis Rue de l’Abbaye Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

Introductory workshop on shadow puppetry.

Each child will take home a puppet template to make at home.

L’événement Le Mystère des Ombres Atelier Cormery a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire