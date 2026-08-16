Le Mystère des Ombres Atelier Cormery
samedi 31 octobre 2026 · Cormery
Informations pratiques
Cormery
Le Mystère des Ombres Atelier
9 Bis Rue de l’Abbaye Cormery Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 11:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Atelier découverte et initiation au théâtre d’ombres.
Chaque enfant repart avec le patron de marionnettes à réaliser à la maison.
Atelier découverte et initiation au théâtre d’ombres.
A la manière d’un détective, les enfants partent en quête des secrets pour faire vivre sa marionnette d’ombre. Des silhouettes inspirées de l’univers fantastique de Maurice Sand nourrissent l’imaginaire et la curiosité des enfants. Des ombres du Cambodge, de Turquie et de Thaïlande viennent compléter cette découverte.
Chaque enfant repart avec le patron de marionnettes à réaliser à la maison. 5 .
9 Bis Rue de l’Abbaye Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com
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English :
Introductory workshop on shadow puppetry.
Each child will take home a puppet template to make at home.
L’événement Le Mystère des Ombres Atelier Cormery a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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