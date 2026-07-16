Le Noël des Siècles, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
vendredi 20 novembre 2026 · Château et parc de Champs-sur-Marne · Champs-sur-Marne
Informations pratiques
Le Noël des Siècles 20 novembre – 13 décembre Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T21:00:00+01:00
Le Noël des Siècles
Vivez un spectacle de Noël hors du commun au château de Champs-sur-Marne !
Du 20 novembre au 13 décembre, le château de Champs-sur-Marne, vous ouvre ses portes pour un spectacle immersif enchanteur : Combien de contes, d’histoires ou de légendes ont été racontés au sujet de Noël ?
Cet hiver, trois esprits fantastiques vous font traverser l’Histoire et vivre avec eux trois Noëls fabuleux. Du Noël de la reine de France à celui d’Ernest Hemingway, de la Belle Epoque aux Années
folles, découvrez les origines de Noël, ses mythes et ses légendes. Suivez Ilda à travers les pièces du château de Champs-sur-Marne et retrouvez votre âme d’enfant ! Vivez l’enchantement de Noël lors d’un spectacle familial unique en son genre, au gré d’un parcours inattendu, où se succèdent des décors et des costumes époustouflants !
Informations pratiques :
Du 20 novembre au 13 décembre 2026
Les vendredis de 18h30 à 21h30
Les samedis de 10h à 21h30
Les dimanches de 10h à 20h
Billetterie et informations exclusivement sur www.lenoeldessiecles.com
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « http://www.lenoeldessiecles.com »}]
Vivez un spectacle de Noël hors du commun au château de Champs-sur-Marne !
© Polaris production
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