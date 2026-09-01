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AGENDA · La Séauve-sur-Semène

Le Noël des Tites Z’Oreilles Communauté de communes Loire Semène La Séauve-sur-Semène

mercredi 16 décembre 2026 · Communauté de communes Loire Semène · La Séauve-sur-Semène

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Communauté de communes Loire Semène
Adresse
1 place de l'Abbaye. B.P.32
Ville
43140 La Séauve-sur-Semène
Département
Haute-Loire
Tarif

La Séauve-sur-Semène

Le Noël des Tites Z’Oreilles

Communauté de communes Loire Semène 1 place de l’Abbaye. B.P.32 La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 10:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Il souffle comme un avant-goût de Noël à l’Abbaye le 16 décembre ! De nombreuses animations concoctées par les services culture et petite enfance plongeront les enfants âgés de 0 à 6 ans dans la magie de Noël.
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Communauté de communes Loire Semène 1 place de l’Abbaye. B.P.32 La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50  accueil@loire-semene.fr

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English :

Get a taste of Christmas at the Abbey on December 16! A variety of activities organized by the cultural and early childhood departments will immerse children ages 0 to 6 in the magic of Christmas.

L’événement Le Noël des Tites Z’Oreilles La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène

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