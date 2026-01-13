Bellegarde

Le Noël enchanté de Bellegarde

Place Charles Desvergnes Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Fête de Noël

La mairie et les associations de Bellegarde organisent la fête de Noël. Un programme animé et familial vous attend ! Rendez-vous de 14h00 à 17h00 dans la Cour d’Antin pour profiter d’une rencontre avec le Père Noël et d’animations pour enfant. .

Place Charles Desvergnes Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Christmas Party

L’événement Le Noël enchanté de Bellegarde Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-13 par OT GATINAIS SUD