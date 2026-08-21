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Le Nom de la rose, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer

vendredi 25 septembre 2026 · MCL Salle André Bourvil · Gérardmer

Le Nom de la rose, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
MCL Salle André Bourvil
Adresse
1 boulevard Saint Dié, Gérardmer
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges

Le Nom de la rose Vendredi 25 septembre, 20h00 MCL Salle André Bourvil Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:11:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:11:00+02:00

MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est http://mclgerardmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=T9XYB »}]
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