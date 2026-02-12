LE NOUVEAU PRINTEMPS (WEEK-END D’OUVERTURE) Toulouse

LE NOUVEAU PRINTEMPS (WEEK-END D’OUVERTURE)

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-29

Célébrez le week-end d’ouverture du festival ! Cette année, Rossy de Palma et ses artistes invités s’emparent du quartier Marengo/Bonnefoy/Jolimont !

Associer Rossy de Palma à l’édition 2026 du Nouveau Printemps, c’est placer le week-end d’ouverture sous le signe de l’effervescence artistique, où convergent paroles, performances, musiques et danses.

Pour inaugurer les expositions, le festival célèbre d’abord des artistes invités, avec les performances de Pilar Albarracin, Ernesto Artillo, Dalilda Dalléas Bouzar, Rossy de Palma et leurs complices. Danseurs, chorégraphes, chanteuses de flamenco et de fandango rejoignent le festival Inka Romani, La Chachi, Maui. Et d’autres figures magiques surgissent Ahmed Umar.

Au coeur du Jardin Michelet et du Centre Culturel Bonnefoy, ce sont deux soirées inédites et familiales, pour célébrer les mémoires furieusement libres des corps qui dansent et chantent, entre folklore et dissidences artistiques. Ces temps forts se complètent de rendez-vous privilégiés une rencontre avec Rossy de Palma à la Cinémathèque de Toulouse pour le lancement de sa carte blanche en 8 séances, un plateau radio avec les artistes et les commissaires des expositions à l’Institut Cervantes, des programmes en écho à Danses interdites à la médiathèque José Cabanis et aux Abattoirs Let’s dance !

Retrouvez prochainement toute la programmation détaillée sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 43 02 89 info@lenouveauprintemps.com

English :

Celebrate the opening weekend of the festival! This year, Rossy de Palma and her guest artists take over the Marengo/Bonnefoy/Jolimont district!

