Le Off des Vignerons Eguisheim
samedi 29 août 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
Le Off des Vignerons
Place du château Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-29 12:30:00
fin : 2026-08-30 13:30:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Laissez-vous surprendre par un accord mets et vins subtil, mettant à l’honneur la mer. Découvrez 4 vins d’exception, effervescent, sec, frais et léger avec des mets raffinés de fruits de mer et de poisson, dans un cadre original, celui du Château des Comtes. Sur réservation, places limitées.
Laissez-vous surprendre par un accord mets et vins subtil, mettant à l’honneur la mer. Découvrez 4 vins d’exception, effervescent, sec, frais et léger en association avec des mets raffinés de fruits de mer et de poisson, dans un cadre original, celui du Château des Comtes.
Sur réservation, places limitées. .
Place du château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be surprised by a subtle food-and-wine pairing that %E0 showcases the sea. Discover four exceptional wines—sparkling, dry, fresh, and light—paired with refined seafood and fish dishes in the unique setting of the Château des Comtes. Reservations required; limited seating.
L’événement Le Off des Vignerons Eguisheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Eguisheim (Haut-Rhin)
- La tournée des histoires Eguisheim 25 août 2026
- Fête des vignerons Eguisheim 29 août 2026
- Concert L’Europe baroque Eguisheim 6 septembre 2026
- Fête du vin nouveau Eguisheim 26 septembre 2026
- Vignobles en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway Eguisheim 16 octobre 2026