Informations pratiques

Eguisheim

Le Off des Vignerons

Place du château Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-29 12:30:00

fin : 2026-08-30 13:30:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Laissez-vous surprendre par un accord mets et vins subtil, mettant à l’honneur la mer. Découvrez 4 vins d’exception, effervescent, sec, frais et léger avec des mets raffinés de fruits de mer et de poisson, dans un cadre original, celui du Château des Comtes. Sur réservation, places limitées.

Laissez-vous surprendre par un accord mets et vins subtil, mettant à l’honneur la mer. Découvrez 4 vins d’exception, effervescent, sec, frais et léger en association avec des mets raffinés de fruits de mer et de poisson, dans un cadre original, celui du Château des Comtes.

Sur réservation, places limitées. .

Place du château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be surprised by a subtle food-and-wine pairing that %E0 showcases the sea. Discover four exceptional wines—sparkling, dry, fresh, and light—paired with refined seafood and fish dishes in the unique setting of the Château des Comtes. Reservations required; limited seating.

L’événement Le Off des Vignerons Eguisheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach