Le OFF : Osez Faire Frugal | Renaturer la ville, Samoa, Nantes

Le OFF : Osez Faire Frugal | Renaturer la ville Vendredi 6 mars, 09h00 Samoa Loire-Atlantique

Un évènement gratuit, ouvert à toutes et tous !

En tant que structures porteuses du OFF, Novabuild organise le vendredi 6 mars une journée dédiée à la frugalité des aménagements. La journée « Osez Faire Frugal » à Nantes s’annonce riche en temps forts et partages d’idées !

Retours d’expérience de projets d’aménagement et de restauration de l’espace urbain

Lors de cette matinée, nous aurons le plaisir d’accueillir les acteurs de 2 projets lauréats de l’édition 2025 du OFF, pour venir échanger et débattre avec vous. Nous en profiterons pour vous partager un projet local, afin d’apporter des retours d’expérience toujours plus diversifiés.

Les projets présentés, lauréats du OFF

Grandir Nature – Cours Buissonnières

La Terre d’Ecologie Populaire

Les Nouveaux Échats (Beaucouzé – 49)

Aménagement d’un écoquartier bas carbone labellisé – Appel à projets ADEME.

Programme de la matinée :

9h : Accueil café

9h30 : Lancement de la matinée

Introduction de la matinée par Juliette Lavisse, directrice de Novabuild et Johanne Guichard, vice-présidente de Novabuild

Présentations interactives des projets lauréats du OFF 2026

Grandir Nature, Ecoles Buissonnières : Salma El Mrani, Isabelle Andorin et Eulalie Blanc, Alto Step

Terre d’Ecologie Populaire : Samuel Dillies, bénévole du TEP

11h : Pause

11h30 : Mise en lumière d’un projet local par

Ecoquartier des Echats : Johanne Guichard, Agence Johanne San, et Anthony Rousteau, Alter Anjou Loire Territoire.

12h30 : Verre de l’amitié

©Émilie Gravoueille et Simon Guesdon