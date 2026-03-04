Le OFF : Osez Faire Frugal | Renaturer la ville, Samoa, Nantes
Le OFF : Osez Faire Frugal | Renaturer la ville Vendredi 6 mars, 09h00 Samoa Loire-Atlantique
Un évènement gratuit, ouvert à toutes et tous !
En tant que structures porteuses du OFF, Novabuild organise le vendredi 6 mars une journée dédiée à la frugalité des aménagements. La journée « Osez Faire Frugal » à Nantes s’annonce riche en temps forts et partages d’idées !
Retours d’expérience de projets d’aménagement et de restauration de l’espace urbain
Lors de cette matinée, nous aurons le plaisir d’accueillir les acteurs de 2 projets lauréats de l’édition 2025 du OFF, pour venir échanger et débattre avec vous. Nous en profiterons pour vous partager un projet local, afin d’apporter des retours d’expérience toujours plus diversifiés.
Les projets présentés, lauréats du OFF
- Grandir Nature – Cours Buissonnières
- La Terre d’Ecologie Populaire
Les Nouveaux Échats (Beaucouzé – 49)
- Aménagement d’un écoquartier bas carbone labellisé – Appel à projets ADEME.
Programme de la matinée :
9h : Accueil café
9h30 : Lancement de la matinée
Introduction de la matinée par Juliette Lavisse, directrice de Novabuild et Johanne Guichard, vice-présidente de Novabuild
Présentations interactives des projets lauréats du OFF 2026
Grandir Nature, Ecoles Buissonnières : Salma El Mrani, Isabelle Andorin et Eulalie Blanc, Alto Step
Terre d’Ecologie Populaire : Samuel Dillies, bénévole du TEP
11h : Pause
11h30 : Mise en lumière d’un projet local par
Ecoquartier des Echats : Johanne Guichard, Agence Johanne San, et Anthony Rousteau, Alter Anjou Loire Territoire.
12h30 : Verre de l’amitié
Découvrez les cahiers du OFF juste ici !
©Émilie Gravoueille et Simon Guesdon