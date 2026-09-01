Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Le Palace Périgueux
vendredi 11 septembre 2026 · Le Palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert !
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
L’association Carpe Diem vous invite à vivre un concert exceptionnel pour les 60 ans de Bobby Dirninger et ses 40 ans de carrière internationnale ! .
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 82 78 rueeverslart.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert !
L’événement Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 10 septembre 2026
- À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD centre culturel la visitation Périgueux 11 septembre 2026
- Festival AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 12 septembre 2026
- Atelier Création de Jesmonite & Brunch Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 12 septembre 2026
- Atelier Métal à repousser et goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 12 septembre 2026