UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Le Palace Périgueux

vendredi 11 septembre 2026 · Le Palace · Périgueux

Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Palace
Adresse
15 Rue Bodin
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert !

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :
2026-09-11

L’association Carpe Diem vous invite à vivre un concert exceptionnel pour les 60 ans de Bobby Dirninger et ses 40 ans de carrière internationnale !   .

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 82 78  rueeverslart.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert !

L’événement Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)