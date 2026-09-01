Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert !

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

L’association Carpe Diem vous invite à vivre un concert exceptionnel pour les 60 ans de Bobby Dirninger et ses 40 ans de carrière internationnale ! .

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 82 78 rueeverslart.contact@gmail.com

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English : Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert !

L’événement Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux