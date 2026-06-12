Le Palais, balade autour des quais Détours à l’ouest Le Palais
Le Palais, balade autour des quais Détours à l’ouest Le Palais mardi 11 août 2026.
Le Palais
Le Palais, balade autour des quais Détours à l’ouest
Maison des éclusiers Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-11
Caty Olart vous invite à découvrir les origines du Palais, histoire de l’arrière-port, et des quais, quartiers de l’église et des écoles, fin à la Saline.
Rendez vous à 14h15 à la Maison des éclusiers à Le Palais.
Balade de 2h.
Groupe limité à 20 pers.max.
Inscription obligatoire au 06 61 57 38 90 .
Maison des éclusiers Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 61 57 38 90
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English :
L’événement Le Palais, balade autour des quais Détours à l’ouest Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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