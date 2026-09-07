Le palais de justice, un édifice citoyen, Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Le palais de justice, un édifice citoyen Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire Loire-Atlantique
Gratuit. Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre. Durée : 1 h 30. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Rdv : devant le tribunal judiciaire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Une immersion au cœur de la justice ! Accompagnés des chefs de juridiction et d’un médiateur, pénétrez dans le palais de justice et familiarisez-vous avec ses symboles, son fonctionnement, ses acteurs, ses principes et ses codes…
Par le ministère de la Justice, Monsieur le Président du tribunal, Madame la procureur de la République et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire 77 avenue Albert de Mun 446 Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une immersion au cœur de la justice ! Accompagnés des chefs de juridiction et d’un médiateur, pénétrez dans le palais de justice et familiarisez-vous avec ses symboles, son fonctionnement, ses ses et…
Photographe : P. Lemasson. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée. Fonds Lemasson.
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