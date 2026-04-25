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Le parc de l’Empereur Parc de l’Empereur Vichy

Le parc de l’Empereur Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc de l'Empereur

Adresse : Parc Napoléon III

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vichy

Le parc de l’Empereur

Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Au cœur du parc que Napoléon III a fait naître et qui porte son nom, nous vous proposons de plonger dans la vie du second Empire.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

In the heart of the park that Napoleon III created and which bears his name, we invite you to immerse yourself in the life of the Second Empire.

L’événement Le parc de l’Empereur Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations

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