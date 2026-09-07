Le parc du Château de Choiseul se dévoile !, Château de Choiseul, Stainville

Informations pratiques

Le parc du Château de Choiseul se dévoile ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Choiseul Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les propriétaires vous accueillent et ouvrent les portes du parc pour une déambulation libre autour du château. Admirez le parc, les façades, les sculptures et le vitrail de la chapelle. Les visiteurs peuvent également échanger sur l’histoire du lieu.

La photographie : au service de la mémoire collective

Grâce à la célébration cette année du bicentenaire de la photographie, différentes reproductions de cartes postales anciennes ou anciennes photographies seront exposées dans les rues du village. Le plan d’implantation précis de ces prises de vue sera disponible en libre-service.

Nouveautés 2026 :

Déambulation libre dans le village afin d’y découvrir aussi ses autres éléments de patrimoine : lavoirs, fontaines, statues, lieux particuliers, croix de chemin. (éléments intégrés au plan cité ci-dessus)

À voir également à Stainville : Abbaye de Jovilliers et Église Saint-Mathieu.

Château de Choiseul Rue de l’église, 55500 Stainville Stainville 55500 Meuse Grand Est En 1350, ce château est une puissante construction féodale entourée de remparts et de fossés profonds. Il appartient à Vaultier de Stainville. Reconstruit à la Renaissance, le château est flanqué d’une paire de tours rondes, de sobres fenêtres à meneaux et d’une échauguette. Sa toiture est percée de lucarnes ouvragées. En 1748, Étienne-François de Choiseul-Stainville devient duc de Stainville. Le château et la seigneurie passent ensuite à ses deux nièces, avant de devenir un hôtel en 1954. (Inscrit au titre des monuments historiques en 1932).

Les propriétaires vous accueillent et ouvrent les portes du parc pour une déambulation libre autour du château. Admirez le parc, les façades, les sculptures et le vitrail de la chapelle. Les peuvent …

©Hélène LONCLAS