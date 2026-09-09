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Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire., Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire., Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire. Mercredi 28 octobre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T18:00:00+01:00 – 2026-10-28T19:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T18:00:00+01:00 – 2026-10-28T19:30:00+01:00

Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille présente :
Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire;
Créé en 2012 après plus d’une dizaine d’années de préfiguration, le Parc National des Calanques porte une ambition qui va au-delà de la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel : être un Parc National périurbain et une véritable opportunité socio-écologique pour l’ensemble du territoire métropolitain.
Par Thierry Tatoni, chercheur écologue et professeur à l’université d’Aix-Marseille.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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