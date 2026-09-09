Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire., Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire. Mercredi 28 octobre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T18:00:00+01:00 – 2026-10-28T19:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T18:00:00+01:00 – 2026-10-28T19:30:00+01:00

Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille présente :

Le Parc national des Calanques : la solidarité écologique comme projet de territoire;

Créé en 2012 après plus d’une dizaine d’années de préfiguration, le Parc National des Calanques porte une ambition qui va au-delà de la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel : être un Parc National périurbain et une véritable opportunité socio-écologique pour l’ensemble du territoire métropolitain.

Par Thierry Tatoni, chercheur écologue et professeur à l’université d’Aix-Marseille.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille Académie écologie

Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille