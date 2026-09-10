Le Parchemin des Sens – spectacle de marionnettes pour enfants et familles, Le Spotlight de Lille, Lille

Informations pratiques

Le Parchemin des Sens – spectacle de marionnettes pour enfants et familles Dimanche 11 octobre, 10h30, 15h30 Le Spotlight de Lille Nord

• 7€ par spectateur dès 1 an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T15:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Le Théâtre Mariska a le plaisir de vous présenter son spectacle « Le Parchemin des Sens ».

Synopsis : Petit Jean a fabriqué une marionnette et rêve de lui donner vie.

Pour y parvenir, il plonge dans le Parchemin des Sens et découvre le secret des cinq sens à travers des rencontres étonnantes aux 4 coins du globe.

Découvrez la bande annonce : https://youtu.be/8p36MQdwPrA

• âge conseillé : tous publics dès 2 ans et demi

• réservations sur mariska.fr/billetterie

• durée : 45 minutes

• début du spectacle : 10h30 et 15h30 (ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle, placement libre, arrivée conseillée au minimum 15 minutes à l’avance)

A propos du Théâtre Mariska : Créé en 1984 à Cysoing par la famille Bouclet, le Théâtre Mariska est né d’une passion pour la marionnette. Plus de 40 ans plus tard, cette même passion anime toujours notre équipe : des spectacles imaginés par nos artistes, des marionnettes fabriquées dans nos ateliers et des milliers de rencontres avec les enfants, les familles et les professionnels.

Le Spotlight de Lille Rue Gambetta, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 06.60.31.71.09 https://www.spotlight-lille.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://mariska.fr/billetterie »}] [{« data »: {« author »: « Theatre Mariska », « cache_age »: 86400, « description »: « Petit Jean a fabriquu00e9 une petite marionnette. Pour lui donner la parole, lu2019ouu00efe, la vue, lu2019odorat, et le toucher, notre petit hu00e9ros plonge dans le parchemin des sens. nA travers le monde et les 5 continents, il va rencontrer des personnages qui lui donneront le secret des 5 sens de la vie.nnA partir de 2.5 ans – Ru00e9servations obligatoires sur https://mariska.fr/programme/nnLe Thu00e9u00e2tre Mariska joue des spectacles de marionnettes en u00e9cole maternelle et u00e9lu00e9mentaire mais aussi pour les CLSH, les mairies, CE, Arbre de Nou00ebl etcu2026 », « type »: « video », « title »: « Le Parchemin des Sens – Spectacle de Marionnettes – Thu00e9u00e2tre Mariska », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/8p36MQdwPrA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=8p36MQdwPrA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCihNpVrbwru0tft2yRuIMkw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Spectacle de marionnettes à fils pour enfants et familles