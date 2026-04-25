Le pari du dessin IRCAM Paris

Le dessin, activité enfantine, geste créateur aux formes et objets divers, marqueurs de temps, ou intemporels. Dessiner pour (se) distraire, croquer le quotidien, chroniquer le monde, déployer un récit, fictionnel ou pas, ou une autobiographie. L’artiste surprise a fait le pari du dessin, pour tout cela à la fois, pour adapter, inventer, chroniquer, renouveler, croiser avec d’autres arts comme la musique, questionner aussi le rapport à son œuvre. Ce récit performance et autobiographique, sorte de one-(wo)man show, dévoile sous nos yeux la mutation d’une œuvre puzzle.

Séance de dédicaces prévue à l’issue de la rencontre.

Avec un·e invité·e surprise !

Dans le cadre du cycle de conférences « Le pari de l’œuvre », la Bibliothèque publique d’information et l’Ircam organisent une rencontre autour de l’art de dessiner.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://agenda.bpi.fr/evenement/le-pari-du-dessin/ contact.communication@bpi.fr



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