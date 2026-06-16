Pau

Le Parlement de Navarre

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Remontez le fil de l’histoire au cœur du Parlement de Navarre. Ancienne résidence des évêques de Lescar, il devient en 1620 le symbole de l’union du Béarn à la France. Chargé d’histoire politique, ce lieu prestigieux abrite aujourd’hui le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Le Parlement de Navarre

L’événement Le Parlement de Navarre Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau