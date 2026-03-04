Le passage de Vénus : histoires de plantes, Musée départemental Arles antique, Arles

Le passage de Vénus : histoires de plantes Samedi 23 mai, 17h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Si Vénus est la déesse de l’Amour et de la Beauté, elle est également une déesse printanière !

Accompagnés par l’artiste cueilleuse Soriana Im, les élèves de 6eD du collège Ampère d’Arles s’interrogent sur les notions de fertilité, de faire corps avec le Monde et la Nature.

En s’inspirant de la section Vénus Fertile dans l’exposition temporaire « Le Passage de Vénus », ils vous invitent à traverser leur création poétique, faite de plantes tissées et de symboliques suspendues.

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque romain 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0413315103 http://www.arlesantique.fr

La classe, l’œuvre !

MDAA © Rémi Bénali