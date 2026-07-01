Le Passeur d’histoires : Nos coups de coeur !, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, Toulouse

samedi 3 octobre 2026 · Muséum d'histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? · Toulouse

Informations pratiques

Le Passeur d’histoires : Nos coups de coeur ! Samedi 3 octobre, 16h30 Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Invitation pour un moment de partage avec les médiathécaires qui vous feront découvrir leurs albums préférés !

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://museum.toulouse-metropole.fr/

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