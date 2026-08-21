Le patrimoine architectural et urbanistique sous le Second Empire, Marseille au temps de Napoléon III, Bâtiment Les Arcenaulx, Marseille

Informations pratiques

Le patrimoine architectural et urbanistique sous le Second Empire, Marseille au temps de Napoléon III Samedi 19 septembre, 15h30 Bâtiment Les Arcenaulx Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conférence sur le patrimoine architectural et urbanistique de Marseille sous le Second Empire en collaboration avec la délégation régionale du Souvenir napoléonien.

Bâtiment Les Arcenaulx 25, cours d’Estienne d’Orves 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dans le bâtiment, fin XVIIIème siècle, qui abritait les galères royales, se nichent des ateliers d’artistes et d’artisans d’art. Métro : ligne 1 Vieux-Port. Bus : 61,82, 83, 54,81. Station de vélo : Ballard. Tram : Davos-Cours St Louis. Parking : Estienne d’Orves.

Conférence sur le patrimoine architectural et urbanistique de Marseille sous le Second Empire en collaboration avec la délégation régionale du Souvenir napoléonien.

©ICM (Institut Culturel de la Méditerranée)