Le patrimoine dans l’objectif : 60 ans de photographie d’Inventaire, musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Le patrimoine dans l’objectif : 60 ans de photographie d’Inventaire 3 juillet – 31 octobre 2027 musée Vivant Denon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-03T10:00:00+02:00 – 2027-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2027-10-31T14:00:00+01:00 – 2027-10-31T17:30:00+01:00

Présentée au musée Vivant Denon, à Chalon-sur-Saône, cette exposition temporaire (de début juillet à fin octobre 2027) a pour objectif de mettre en valeur six décennies de couverture photographique du patrimoine régional menée dans la région par l’Inventaire du patrimoine.

Créé par le ministère d’André Malraux en 1964 l’Inventaire des monuments et richesses artistiques de la France s’est déployé en Bourgogne à partir de 1967 puis en Franche-Comté depuis 1973. Devenue l’Inventaire général du patrimoine culturel, transférée aux régions en 2004, cette « aventure de l’esprit » a permis de dresser un panorama du patrimoine régional fort de plusieurs dizaines de milliers de dossiers et de plusieurs centaines de milliers d’images.

Le rôle de la photographie est fondamental et systématique dans la démarche d’Inventaire : le « style documentaire » de l’Inventaire, qui se présente comme la recherche d’un rendu neutre le plus fidèle possible des architectures et des objets d’art est considéré comme la meilleure manière de rendre compte de la nature et de la matérialité du patrimoine. La tension entre ce parti-pris de neutralité et la patte des photographes, le regard sensible et original de chacun d’entre eux, fait de la couverture photographique du patrimoine régional un objet composite et protéiforme, un témoignage irremplaçable sur l’évolution de la notion de patrimoine et sur celle du regard qui vient le révéler.

Aujourd’hui, la couverture du patrimoine régional depuis les années 1960 constitue une trace documentaire extrêmement précieuse, un complément indispensable au discours scientifique et même souvent le meilleur moyen de décrire le patrimoine d’un territoire. Véritable archive de la recherche, elle permet de conserver un témoignage daté qui alimente la mémoire visuelle des lieux et des objets.

musée Vivant Denon place de l’hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 85 94 74 41 https://www.museedenon.com/ https://www.facebook.com/museedenon/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/museedenon/

Présentée au musée Vivant Denon, à Chalon-sur-Saône, cette exposition temporaire (de début juillet à fin octobre 2027) a pour objectif de mettre en valeur six décennies de couverture photographique …

© Dominique Dominguez, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 1977.