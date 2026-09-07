Le patrimoine en dehors des clous, Maison Le Bail, Plozévet

Informations pratiques

Le patrimoine en dehors des clous 19 et 20 septembre Maison Le Bail Finistère

Samedi et dimanche – 14h30 – Durée 2h30 / Visite itinérante embarquée. Rendez-vous à la Maison Le Bail – 14 rue de Quimper, Plozévet

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

Nombre de Places limité (50 personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR avec des comédiens pour une visite guidée décalée du patrimoine du territoire !

Laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie Le Criporteur en suivant un circuit sur-mesure à la découverte de l’histoire du Haut Pays Bigouden et de lieux emblématiques ou méconnus de son patrimoine.

En partenariat avec les associations : Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.

Maison Le Bail 14 rue de Quimper 29710 Plozévet Plozévet 29710 Finistère Bretagne https://www.plozevet.bzh/patrimoine-3/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-patrimoine-en-dehors-des-clous »}] Les premières personnes à habiter la maison construite dans les années 1870 sont Lucien Le Bail, maire de Plozévet et son épouse Maria, jusqu’en 1898. Par la suite Georges, fils de Lucien, est élu à son tour et, jusqu’à sa mort en 1937, vit avec sa famille dans la maison principale. La partie ouest du bâtiment abrite la famille de l’employé Michel Gourret (dont Gaïd est la fille). Politiquement, les années « Le Bail » sont marquées par le « baillisme » et le parti communiste qui se veut son héritier. Pendant la seconde guerre mondiale, c’est au tour d’Albert d’être élu maire de Plozévet. Avec sa femme Jeannette et leurs trois enfants, Georges, Jean-Claude et Jenny, ils vivent des jours heureux dans la maison familiale, jusqu’au moment douloureux de la déportation de Jeannette. Après le décès de leurs parents, Jenny et Jean-Claude ne résident plus toute l’année dans la commune mais y restent attachés et y reviennent très régulièrement. Avant sa disparition en 2021, Jenny rédige un testament dans lequel elle exprime le souhait que la maison Le Bail revienne aux Plozévétiens. Ces derniers avaient l’habitude de se rendre à la maison Le Bail pour s’entretenir avec les maires successifs. Il y régnait une certaine effervescence. Plus tard, Jenny aimait partager de vieux souvenirs avec ses invités. Parmi eux, le peintre Jacques Rouquier ou l’homme de Lettres Michel Tournier.

Les célèbres photographes Edouard Boubat ou Michel Thersiquel ont immortalisé en ses murs le personnage de Gaïd, la femme au perroquet et fille de la famille Gourret (photo ci-contre). Le sculpteur René Quillivic, proche de la famille, trouvera en cette dernière une source d’inspiration pour créer le personnage de la bigoudène qui trône à Pors Poulhan.

Enfin, le regretté Edgar Morin, sociologue qui mena une enquête de grande envergure sur la commune de Plozévet dans les années 60, avait ses habitudes dans la maison Le Bail et en appréciait les moments de détente. Places de stationnement à proximité

Embarquez à bord du bus du Glad Tour avec des comédiens pour une visite guidée décalée du patrimoine du territoire !

©cchpb