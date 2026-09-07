Le patrimoine en jeu, Place de la Libération, Seysses

Informations pratiques

Le patrimoine en jeu Samedi 19 septembre, 16h30 Place de la Libération Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de la ville de Seysses! Sous forme de jeu de piste, le groupe Patrimoine et le PAJ vous proposent de dévoiler Seysses de manière insolite et patrimoniale : photographies, énigmes, récits historiques ou témoignages, suivez un parcours qui vous mènera de surprise en surprise!

En famille ou entre amis, montez votre équipe et rendez-vous devant la mairie à 16h. L’animation se clôturera par la désignation du vainqueur et par un verre amical!

Place de la Libération Place de La Libération 31600 Seysses Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-seysses.fr »}]

Partez à la découverte de la ville de Seysses! Sous forme de jeu de piste, le groupe Patrimoine et le PAJ vous proposent de dévoiler Seysses de manière insolite et patrimoniale : photographies, ou un…

©service culturel de Seysses