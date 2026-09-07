Le patrimoine en jeu, Place de la Libération, Seysses
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Libération · Seysses
Informations pratiques
Le patrimoine en jeu Samedi 19 septembre, 16h30 Place de la Libération Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de la ville de Seysses! Sous forme de jeu de piste, le groupe Patrimoine et le PAJ vous proposent de dévoiler Seysses de manière insolite et patrimoniale : photographies, énigmes, récits historiques ou témoignages, suivez un parcours qui vous mènera de surprise en surprise!
En famille ou entre amis, montez votre équipe et rendez-vous devant la mairie à 16h. L’animation se clôturera par la désignation du vainqueur et par un verre amical!
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Partez à la découverte de la ville de Seysses! Sous forme de jeu de piste, le groupe Patrimoine et le PAJ vous proposent de dévoiler Seysses de manière insolite et patrimoniale : photographies, ou un…
©service culturel de Seysses
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