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Le patrimoine en jeu, Place de la Libération, Seysses

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Libération · Seysses

Le patrimoine en jeu, Place de la Libération, Seysses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Libération
Adresse
Place de La Libération 31600 Seysses
Ville
31600 Seysses
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Le patrimoine en jeu Samedi 19 septembre, 16h30 Place de la Libération Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de la ville de Seysses! Sous forme de jeu de piste, le groupe Patrimoine et le PAJ vous proposent de dévoiler Seysses de manière insolite et patrimoniale : photographies, énigmes, récits historiques ou témoignages, suivez un parcours qui vous mènera de surprise en surprise!
En famille ou entre amis, montez votre équipe et rendez-vous devant la mairie à 16h. L’animation se clôturera par la désignation du vainqueur et par un verre amical!

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©service culturel de Seysses

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