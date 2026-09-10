Le patrimoine naturel européen en couleurs, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

Le patrimoine naturel européen en couleurs 19 et 20 septembre Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La diversité des paysages européens constitue un patrimoine vivant riche, source d’inspiration et de créativité. Cet atelier invite petits et grands à exprimer leur imagination en peignant des coquillages et des feuillages séchés, puis à repartir avec des graines à semer pour prolonger ce lien avec la nature et participer à la préservation de la biodiversité.

Avec Fabienne Derreux (Paradeisos)

Maison Jean Monnet 7 chemin du Vieux, 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33(0) 3 88 16 41 11 https://jean-monnet.europa.eu/home_fr Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. voiture (présence de parking)

Atelier « Le patrimoine naturel européen en couleurs »

©Maison Jean Monnet – Parlement européen