Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ? Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez inspecter notre sélection de documents abimés issus de nos Réserves patrimoniales et identifiez les responsables de ces dégradations (eau, feu, insectes, rongeurs …). RENDEZ VOUS DU PATRIMOINE Conservation
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