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Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Mériadeck

Adresse : 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : sur inscription : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Le Patrimoine ouvre ses coffres : les ennemis de nos réserves : saurez-vous les reconnaitre ? Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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