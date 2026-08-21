Le patrimoine sublimé par la musique : concert de violon en la Collégiale Saint-Salvi, Église Saint-Salvy, Albi

Informations pratiques

Le patrimoine sublimé par la musique : concert de violon en la Collégiale Saint-Salvi Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Salvy Tarn

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite de la jauge autorisée – non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La musique révèle autrement les lieux patrimoniaux. Découvrez les décors récemment redécouverts des chapelles nord et sud de la collégiale Saint-Salvi lors d’un concert de violon à 180°, autour du public.

Lisa Yang, violoniste d’origine chinoise diplômée des conservatoires de musique de la Central South University, en Chine, et de Perpignan, en France, proposera une heure de musique mêlant violon classique et violon électroluminescent à LED.

Dans cette acoustique si particulière, saurez-vous reconnaître les airs interprétés par l’artiste ?

Dimanche, de 15h à 16h.

Collégiale Saint-Salvi

29, rue Mariès

Gratuit. Organisé par la Ville d’Albi, dans la limite de la jauge autorisée.

Information 05 63 49 11 95.

Église Saint-Salvy 29 rue Mariès, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563432343 La première mention d’un chapitre de clercs date de 940. L’église reste l’édifice religieux principal d’Albi jusqu’au XIIIe siècle, mais aucun élément architectural ne semble antérieur au XIe siècle. Reconstruction de la collégiale autour de 1070. Chevet achevé vers 1100, caractérisé par l’emploi systématique de l’arc outrepassé. Nef et portails nord et ouest du XIIe siècle. Cloître du XIIIe siècle. De grandes transformations ont lieu au milieu du XVe siècle, avec reconstruction totale du chœur et surélévation du transept et d’une partie de la nef. Le portail roman est également modifié à cette époque. Au XVIIIe siècle, deux absidioles romanes reçoivent des retables. En 1720, le maître autel Renaissance est démoli pour permettre la création d’une pseudo crypte à la place du caveau d’origine. Un nouvel autel majeur est consacré en 1723, surmonté en 1730 d’un baldaquin à colonnes de marbre. Transformée en magasin à fourrage pendant la Révolution, l’église est rendue au culte en 1811. Grands travaux au cours du XIXe siècle, dénaturant l’édifice au point d’entraîner son déclassement. Une restauration intérieure en style néo-gothique commence en 1873 sous la direction de l’architecte Bodin-Legendre, avec un décor établi par Nelli.

La musique révèle autrement les lieux patrimoniaux. Découvrez les décors récemment redécouverts des chapelles nord et sud de l’église Saint-Salvi lors d’un concert de violon à 180° autour du public.

©Ville d’Albi