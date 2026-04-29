Le Pavillon en fête – 3e édition Place Jacques Demy Paris
Le Pavillon en fête – 3e édition Place Jacques Demy Paris samedi 20 juin 2026.
Le Pavillon en fête revient pour une 3ème édition le samedi 20 juin 2026 ! Pour l’occasion 9 de nos ensembles amateurs résidents, ainsi que 3 groupes partenaires se produiront sur la place Jacques Demy dans le 14ème arrondissement. Chœurs, orchestre d’harmonie et symphonique, Brass Band… Une programmation variée vous attend ! Rendez-vous dès 11h, jusqu’à 20h, deux espaces scéniques se relaient afin de garantir une ambiance musicale continue.
Tous les évènements seront gratuits et sans réservation.
Programmation
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Nos
orchestres : L’Harmonie et le Brass Band de La Sirène de Paris
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Nos ensembles
amateurs en résidence : l’orchestre Ars Fidelis, le Studi Orchestra,
l’orchestre Coalescence, le chœur Europa Voce, l’orchestre Tangram, l’orchestre
Désinence.
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Le Théâtre
Silvia Montfort avec leur fanfare La Fanfort
·
La fanfare et
l’orchestre de l’école Larousse du 14ème
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Les élèves du
conservatoire du 14ème des classes de Pierre David
On vous attend nombreuses et nombreux !
Le Pavillon en fête revient pour une nouvelle édition : une journée de concerts où chœurs, orchestres et fanfares vous attendent !
Le samedi 20 juin 2026
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00
Place Jacques Demy Place Jacques Demy 75014 Paris
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