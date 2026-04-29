Le Pavillon en fête – 3e édition Place Jacques Demy Paris

Le Pavillon en fête revient pour une 3ème édition le samedi 20 juin 2026 ! Pour l’occasion 9 de nos ensembles amateurs résidents, ainsi que 3 groupes partenaires se produiront sur la place Jacques Demy dans le 14ème arrondissement. Chœurs, orchestre d’harmonie et symphonique, Brass Band… Une programmation variée vous attend ! Rendez-vous dès 11h, jusqu’à 20h, deux espaces scéniques se relaient afin de garantir une ambiance musicale continue.

Tous les évènements seront gratuits et sans réservation.

Programmation

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Nos

orchestres : L’Harmonie et le Brass Band de La Sirène de Paris

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Nos ensembles

amateurs en résidence : l’orchestre Ars Fidelis, le Studi Orchestra,

l’orchestre Coalescence, le chœur Europa Voce, l’orchestre Tangram, l’orchestre

Désinence.

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Le Théâtre

Silvia Montfort avec leur fanfare La Fanfort

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La fanfare et

l’orchestre de l’école Larousse du 14ème

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Les élèves du

conservatoire du 14ème des classes de Pierre David

On vous attend nombreuses et nombreux !

Le Pavillon en fête revient pour une nouvelle édition : une journée de concerts où chœurs, orchestres et fanfares vous attendent !

Le samedi 20 juin 2026

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00

Place Jacques Demy Place Jacques Demy 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/le-pavillon-en-fete-1 +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



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