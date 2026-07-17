Le Pays où naquit le blues, Médiathèque Rangueil, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Le Pays où naquit le blues Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Samedi 19 septembre à 11h
Lecture concert par Gilles Fossier et Sébastopol d’après l’œuvre d’Alain Lomax
Le comédien Gilles Fossier et l’homme-orchestre Sébastopol se retrouvent, côte à côte, pour une lecture tout en musique qui plonge aux sources du blues. À partir de 1933, Alan Lomax et son père John sont chargés d’enregistrer le folklore musical du sud des États-Unis, notamment dans le Delta du Mississippi. Le Pays où naquit le blues constitue le fruit de cette récolte, menée au gré des plantations, églises ou prisons : un acte de mémoire nourri de rencontres et de réflexions qui dresse, au rythme entêtant de cette musique traditionnelle populaire qu’est devenu le Blues, un panorama sans concession de l’Amérique des années 40-50.
Médiathèque de Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
Lecture concert – Quinzaine littéraire
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