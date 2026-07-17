Le Pays où naquit le blues, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Le Pays où naquit le blues Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 11h

Lecture concert par Gilles Fossier et Sébastopol d’après l’œuvre d’Alain Lomax

Le comédien Gilles Fossier et l’homme-orchestre Sébastopol se retrouvent, côte à côte, pour une lecture tout en musique qui plonge aux sources du blues. À partir de 1933, Alan Lomax et son père John sont chargés d’enregistrer le folklore musical du sud des États-Unis, notamment dans le Delta du Mississippi. Le Pays où naquit le blues constitue le fruit de cette récolte, menée au gré des plantations, églises ou prisons : un acte de mémoire nourri de rencontres et de réflexions qui dresse, au rythme entêtant de cette musique traditionnelle populaire qu’est devenu le Blues, un panorama sans concession de l’Amérique des années 40-50.

Médiathèque de Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Lecture concert – Quinzaine littéraire