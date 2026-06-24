Le Père ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
Le Père ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône dimanche 24 janvier 2027.
Chalon-sur-Saône
Le Père
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 16:30:00
fin : 2027-01-24 18:00:00
Date(s) :
2027-01-24
Considérée comme l’une des meilleures pièces du siècle par le Times, la pièce culte revient avec Pierre Arditi et Irène Jacob.
Avec Pierre Arditi, Irène Jacob, Chloé Lambert, Stanislas Stanic, Carolina Jurczak, Vincent Deniard
Scénographie Bruno de Lavenère Lumières Laurent Castaingt
Un homme refuse toute aide de sa fille au fur et à mesure qu’il vieillit. Alors qu’il essaie de comprendre ce qui se
passe autour de lui, il commence à douter de ses proches, de son esprit et même de sa propre réalité. .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Père
L’événement Le Père Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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