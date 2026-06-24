Le Père ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Le Père

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 16:30:00

fin : 2027-01-24 18:00:00

Date(s) :

2027-01-24

Considérée comme l’une des meilleures pièces du siècle par le Times, la pièce culte revient avec Pierre Arditi et Irène Jacob.

Avec Pierre Arditi, Irène Jacob, Chloé Lambert, Stanislas Stanic, Carolina Jurczak, Vincent Deniard

Scénographie Bruno de Lavenère Lumières Laurent Castaingt

Un homme refuse toute aide de sa fille au fur et à mesure qu’il vieillit. Alors qu’il essaie de comprendre ce qui se

passe autour de lui, il commence à douter de ses proches, de son esprit et même de sa propre réalité. .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Père

L’événement Le Père Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I