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Le Père ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Le Père ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône dimanche 24 janvier 2027.

Lieu
ESPACE DES ARTS
Adresse
5B Avenue Nicéphore Niépce
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 24 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Heure de début
16:30:00
Tarif
39 39 69 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Le Père

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 16:30:00
fin : 2027-01-24 18:00:00

Date(s) :
2027-01-24

Considérée comme l’une des meilleures pièces du siècle par le Times, la pièce culte revient avec Pierre Arditi et Irène Jacob.

Avec Pierre Arditi, Irène Jacob, Chloé Lambert, Stanislas Stanic, Carolina Jurczak, Vincent Deniard

Scénographie Bruno de Lavenère Lumières Laurent Castaingt

Un homme refuse toute aide de sa fille au fur et à mesure qu’il vieillit. Alors qu’il essaie de comprendre ce qui se
passe autour de lui, il commence à douter de ses proches, de son esprit et même de sa propre réalité.   .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le Père

L’événement Le Père Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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