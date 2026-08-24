Le Père Noël et les arlequins en Italie Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly
lundi 21 décembre 2026 · Théâtre équestre de Bretagne · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Le Père Noël et les arlequins en Italie
Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 16:00:00
fin : 2026-12-21 17:00:00
Date(s) :
2026-12-21
Alors que le Père Noël survole l’Italie dans son traîneau, il tombe en panne. Il atterrit au milieu d’un étrange village peuplé d’Arlequins, personnages malicieux, colorés et déjantés.Entre chevaux, poneys, acrobaties, gags, musique et magie, les Arlequins arriveront-ils à trouver la solution afin que le Père Noël termine sa tournée ? .
Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50
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English :
L’événement Le Père Noël et les arlequins en Italie La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON
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