Le Père Roubaix

Roubaix

Le Père

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10 21:30:00

Date(s) :

2027-04-10

Une pièce écrite et mise en scène par Florian Zeller

Avec une immense délicatesse, la pièce nous fait basculer de l’intérieur dans l’esprit de cet homme dont la mémoire se fissure.

Couronné d’un Molière en 2014 et adapté au cinéma avec succès (Oscars 2021), ce texte incontournable du théâtre contemporain est porté magistralement par Pierre Arditi. Il incarne un André à la fois imposant, drôle et tragiquement vulnérable.

Grâce à des procédés scéniques surprenants où le décor lui-même vacille, le spectateur vit l’effondrement d’une vie au plus près. Un face-à-face bouleversant et profondément humain avec ce que la maladie enlève… et ce que l’amour tente de sauver.

Une pièce écrite et mise en scène par Florian Zeller

Avec une immense délicatesse, la pièce nous fait basculer de l’intérieur dans l’esprit de cet homme dont la mémoire se fissure.

Couronné d’un Molière en 2014 et adapté au cinéma avec succès (Oscars 2021), ce texte incontournable du théâtre contemporain est porté magistralement par Pierre Arditi. Il incarne un André à la fois imposant, drôle et tragiquement vulnérable.

Grâce à des procédés scéniques surprenants où le décor lui-même vacille, le spectateur vit l’effondrement d’une vie au plus près. Un face-à-face bouleversant et profondément humain avec ce que la maladie enlève… et ce que l’amour tente de sauver. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A play written and directed by Florian Zeller

With immense sensitivity, the play draws us into the mind of this man whose memory is crumbling.

Winner of a Molière Award in 2014 and successfully adapted for the big screen (2021 Oscars), this essential work of contemporary theater is masterfully brought to life by Pierre Arditi. He embodies an André who is at once imposing, funny, and tragically vulnerable.

Through surprising staging techniques in which the set itself seems to waver, the audience experiences the collapse of a life up close. A deeply moving and profoundly human confrontation with what illness takes away… and what love tries to save.

L’événement Le Père Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme