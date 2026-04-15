Le périple du scarabée – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes
Le périple du scarabée – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes dimanche 24 mai 2026.
Le périple du scarabée – Festival Handiclap Dimanche 24 mai, 16h00 Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique
5 € à 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00
Cirque aérien – par la Compagnie Éclats de soie
« Le périple du scarabée » est une création à la croisée de la résilience et du handicap invisible.
C’est par le biais d’un personnage sur scène que le handicap est rendu visible, sa réalité, son imprévisibilité, ainsi que son quotidien. Un personnage en situation de handicap qui rit de son histoire sans cacher ses larmes. Ainsi le cirque et le jeu s’entrecroisent pour des moments frôlés avec le one-woman-show et, avec simplicité, glisser dans la confidence, la poésie et le ressenti.
Avec Julia de Felice : créatrice de la Cie, autrice, metteuse en scène et interprète
Tout public
Durée : 55 min.
Représentation sous chapiteau
Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]
Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap lsf
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Salon international des arts du fil, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes 15 avril 2026
- Tissage marque page, Le 20 mille, Nantes 15 avril 2026
- Journée thématique « Maternités » au Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde, Nantes 15 avril 2026
- Enfantines du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes 15 avril 2026
- yoga ludique, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes 15 avril 2026