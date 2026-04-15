Le périple du scarabée – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes

Le périple du scarabée – Festival Handiclap Dimanche 24 mai, 16h00 Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique

5 € à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Cirque aérien – par la Compagnie Éclats de soie

« Le périple du scarabée » est une création à la croisée de la résilience et du handicap invisible.

C’est par le biais d’un personnage sur scène que le handicap est rendu visible, sa réalité, son imprévisibilité, ainsi que son quotidien. Un personnage en situation de handicap qui rit de son histoire sans cacher ses larmes. Ainsi le cirque et le jeu s’entrecroisent pour des moments frôlés avec le one-woman-show et, avec simplicité, glisser dans la confidence, la poésie et le ressenti.

Avec Julia de Felice : créatrice de la Cie, autrice, metteuse en scène et interprète

Tout public

Durée : 55 min.

Représentation sous chapiteau

Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]

Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap lsf