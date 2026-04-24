Le petit atelier, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard

Le petit atelier Samedi 23 mai, 19h30 Musée du château des ducs de Wurtemberg Doubs

À partir de 4 ans | Inclus avec le billet d’entrée du circuit historique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour les familles et le jeune public à partir de 4 ans, une halte dans « le petit coin de l’atelier » sera proposée : objets-mystères à deviner, jeu des différences, petite activité graphique…

Par Pauline Jean, médiatrice culturelle

Musée du château des ducs de Wurtemberg 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Perché sur son éperon rocheux, le château domine la ville et le paysage alentours depuis plus de 1 000 ans. Forteresse au Moyen Âge, résidence ducale depuis la Renaissance, il abrite désormais un musée.

Emblème de la ville, il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de rénovation pour en faire un haut lieu touristique et culturel.

Pour les familles et le jeune public à partir de 4 ans, une halte dans « le petit coin de l’atelier » sera proposée : objets-mystères à deviner, jeu des différences, petite activité graphique…

© Ville de Montbéliard