Béziers

LE PETIT BAL OCCITAN

29 avenue Saint-Saëns Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Avec La Talvera, les enfants découvrent polka, bourrée et farandole lors d’un bal participatif et festif.

Le groupe occitan La Talvera invite les enfants à découvrir les danses traditionnelles dans une ambiance conviviale et festive. Guidés par les maîtres de danse, ils s’initieront à la bourrée, la polka, la farandole ou encore la mazurka, pour un moment de partage, de musique et de bonne humeur. .

29 avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LE PETIT BAL OCCITAN

With La Talvera, children discover the polka, the bourrée, and the farandole at a festive, interactive dance party.

L’événement LE PETIT BAL OCCITAN Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34