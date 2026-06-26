LE PETIT BAL OCCITAN Béziers
LE PETIT BAL OCCITAN Béziers jeudi 3 décembre 2026.
Béziers
LE PETIT BAL OCCITAN
29 avenue Saint-Saëns Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Avec La Talvera, les enfants découvrent polka, bourrée et farandole lors d’un bal participatif et festif.
Le groupe occitan La Talvera invite les enfants à découvrir les danses traditionnelles dans une ambiance conviviale et festive. Guidés par les maîtres de danse, ils s’initieront à la bourrée, la polka, la farandole ou encore la mazurka, pour un moment de partage, de musique et de bonne humeur. .
29 avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LE PETIT BAL OCCITAN
With La Talvera, children discover the polka, the bourrée, and the farandole at a festive, interactive dance party.
L’événement LE PETIT BAL OCCITAN Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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