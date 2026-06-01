Le Petit Cabaret Soirée cinéma Compostelle Beauregard
Le Petit Cabaret Soirée cinéma Compostelle Beauregard samedi 13 juin 2026.
Beauregard
Le Petit Cabaret Soirée cinéma Compostelle
Beauregard Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Synopsis Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas
Synopsis Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d'abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d'une histoire vraie.
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Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 6 04 04 68 87 alb46@yahoo.fr
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English :
Synopsis: Fred and Adam, a teenager on the outs, don’t know each other
L’événement Le Petit Cabaret Soirée cinéma Compostelle Beauregard a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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