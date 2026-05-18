Le petit carnet d’été La Grande Herbe près de l’étang des Longs-Champs Rennes Vendredi 3 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Lectures et Atelier

Pendant que la Fête des Squares bat son plein, les bibliothécaires proposent de faire une halte pour profiter de l’ombre et partager une histoire, belle, drôle, aventureuse dans un coin lecture spécialement aménagé.

Un atelier de création de petits carnets pour les vacances est également proposé.

Dans le cadre de la Fête des Squares, festival de musiques du monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00.000+02:00

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La Grande Herbe près de l’étang des Longs-Champs 66 Rue Doyen Albert Bouzat, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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