Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-26 2026-05-02

Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi

Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi 15 .

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76

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English :

Lama Emoi offers a Llamas and Alpacas breakfast every Wednesday during the school vacations, from 9:30 to 10:30 am. Join the animals! Breakfast service for the animals. All-you-can-eat hot drinks with free-ranging animals. Reservations required.

L’événement Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Sud Val de Loire