Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi Saint-Aignan
Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi Saint-Aignan dimanche 5 avril 2026.
Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-26 2026-05-02
Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi
Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi 15 .
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76
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English :
Lama Emoi offers a Llamas and Alpacas breakfast every Wednesday during the school vacations, from 9:30 to 10:30 am. Join the animals! Breakfast service for the animals. All-you-can-eat hot drinks with free-ranging animals. Reservations required.
L’événement Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Sud Val de Loire