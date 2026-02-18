Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan
Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan dimanche 17 mai 2026.
Saint-Aignan
Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ]
4, rue de l’église Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-05-17 2026-07-26 2026-09-05
6 .
4, rue de l’église Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08
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English :
L’événement Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41
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