Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ]

4, rue de l’église Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-05-17 2026-07-26 2026-09-05

6 .

4, rue de l’église Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

L’événement Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41