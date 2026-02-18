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Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 4, rue de l'église

Ville : 41110 Saint-Aignan

Département : Loir-et-Cher

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ]

4, rue de l’église Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-05-17 2026-07-26 2026-09-05

6  .

4, rue de l’église Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08 

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English :

L’événement Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41

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