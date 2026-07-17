Le petit détournement Impro L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
vendredi 11 décembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Le petit détournement Impro
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Quatre improvisateurs de haut vol recréent en direct un scénario, des dialogues, des bruitages et de la musique sur des séquences de films. Accompagnés par un maître de cérémonie survolté, ils devront déployer tous leurs talents pour ce moment unique. Une bonne dose d’humour et de créativité.
Tarifs 18€ / 15€ /11€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Le petit détournement Impro Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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