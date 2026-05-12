Le Petit Festival #17 Les prémices du quatuor à cordes Rue de l’Église Plouigneau

Plouigneau

Le Petit Festival #17 Les prémices du quatuor à cordes

Rue de l’Église Eglise Saint Ignace Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Concert proposé dans le cadre de la 17è édition du Petit Festival de Son ar Mein.

Galuppi, Tartini, Sammartini, Boccherini, Mozart

De Palestrina à Mozart, 200 ans d’invention ont enrichi le Quatuor à cordes. En attendant Mozart, il révèle sa richesse et l’évolution de la musique de chambre à l’aube du classicisme. La compagnie Les Récréations invite le public à un voyage musical au cœur du XVIIIe siècle, à la découverte des compositeurs et des styles qui ont précédé l’émergence du génie du jeune Wolfgang Amadeus.

On suivra le développement de l’écriture à 4 voix depuis le Baroque jusqu’à l’aube du classicisme. Dans la tradition du consort, chaque instrument joue de manière absolument équitable sur le modèle et la musique vocale. En 1700, l’écriture est plus virtuose, on considère le quatuor né. Ensuite se précisent les rôles de chaque instrument dans le nouveau genre qui point et la mélodie devient élément central. Les quatuors du jeune Mozart en présenteront une forme aboutie.

Matthieu Camilleri, Sandrine Dupé violon, Clara Mühlethaler alto,Tormod Dalen violoncelle .

Rue de l’Église Eglise Saint Ignace Plouigneau 29650 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English : Le Petit Festival #17 Les prémices du quatuor à cordes

L’événement Le Petit Festival #17 Les prémices du quatuor à cordes Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX