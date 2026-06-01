Le Petit Marché – Produits locaux, La Boussole, Captieux
Le Petit Marché – Produits locaux, La Boussole, Captieux vendredi 5 juin 2026.
Le Petit Marché – Produits locaux Vendredi 5 juin, 17h00 La Boussole Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Vente sur place ou en précommande sur https://coopcircuits.fr/la-boussole/shop.
Café associatif ouvert avec petite restauration
Possiblité d’apporter son repas pour manger sur place.
La Boussole 74 Route de Bazas 33840 Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://coopcircuits.fr/la-boussole/shop »}]
Petit Marché – Circuit court et local Circuit court produits locaux
DR
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