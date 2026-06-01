Le Petit Marché – Produits locaux, La Boussole, Captieux

Le Petit Marché – Produits locaux Vendredi 5 juin, 17h00 La Boussole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Vente sur place ou en précommande sur https://coopcircuits.fr/la-boussole/shop.

Café associatif ouvert avec petite restauration

Possiblité d’apporter son repas pour manger sur place.

La Boussole 74 Route de Bazas 33840 Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://coopcircuits.fr/la-boussole/shop »}]

Petit Marché – Circuit court et local Circuit court produits locaux

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