Le petit monde de Benjamin Rabier Le Blanc
lundi 23 novembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Le petit monde de Benjamin Rabier
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-23 18:00:00
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-11-23
Conférence de l’Université intergénérationnel du Blanc sur le thème de la BD par Danielle Beaujard, avocate honoraire.
Nous avons déjà rencontré le satiriste, le publicitaire de génie, l’auteur de vaudeville applaudi du Tout-Paris. Découvrons maintenant le précurseur du dessin animé et de la BD, l’aquarelliste, le remarquable peintre animalier, et ses petits personnages qui ont enchanté des générations d’enfants: Gédéon, Flambeau, Tintin-Lutin… 3 .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr
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English :
Le Blanc Intergenerational University lecture on history by René Desmaisons, retired doctor.
L’événement Le petit monde de Benjamin Rabier Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
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