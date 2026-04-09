Le petit pinceau de Klee Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Voici « Petit Klee », un petit personnage de papier tiré d’une œuvre de Paul Klee qui ne veut pas aller dormir et se cache sous son lit. Là il découvre un nouveau monde : des objets et des formes qui prennent vie et l’entraînent dans un tableau aux formes et aux couleurs éclatantes…

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Durée : 25 mn

La bibliothèque Oscar Wilde vous propose un spectacle pour les petits, de 2 à 6 ans, autour de l’œuvre de Paul Klee. Avec Sophie Stalport.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris



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