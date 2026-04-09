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Le petit pinceau de Klee Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Le petit pinceau de Klee Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Le petit pinceau de Klee Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 11 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Oscar Wilde

Adresse : 12 rue du Télégraphe

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Tarif : <p>Sur inscription auprès des bibliothécaires</p>

Voici « Petit Klee », un petit personnage de papier tiré d’une œuvre de Paul Klee qui ne veut pas aller dormir et se cache sous son lit. Là il découvre un nouveau monde : des objets et des formes qui prennent vie et l’entraînent dans un tableau aux formes et aux couleurs éclatantes…

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Durée : 25 mn

La bibliothèque Oscar Wilde vous propose un spectacle pour les petits, de 2 à 6 ans, autour de l’œuvre de Paul Klee. Avec Sophie Stalport.
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe  75020 Paris


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