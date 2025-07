Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes

Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes dimanche 12 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 15:00 – 16:00

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public, Tout public, En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Conte théâtralisé par la Cie Un tournesol sur Jupiter « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry fait incontestablement partie des œuvres incontournables dédiées à l’enfance. Sa lecture à plusieurs niveaux d’âge, même adulte, en fait encore aujourd’hui un conte initiatique d’une rare qualité. Cette interprétation de l’histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : le Petit Prince.Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant petit personnage. Cette odyssée sera visualisée par le public grâce à un castelet de marionnettes surdimensionnées, dans lequel évolueront également les comédiens. Les marionnettes seront des protagonistes à part entière du spectacle, mais l’aviateur du début du spectacle se changera à vue, pour devenir le héros central de cette histoire en entrant dans le castelet et en jouant tantôt avec des marionnettes, tantôt avec la marionnettiste/comédienne qui interprétera les autres personnages. Mise en scène : Franck BiagiottiAvec Mirabelle Miro et Olivier MaravalDécors et marionnettes : Françoise Hérault Tout public à partir de 5 ans Durée : 50 min. environ Représentations du 11 au 18 avril 2026

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/