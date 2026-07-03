Le Petit Prince, l’odyssée immersive Atelier des Lumières Paris

Informations pratiques

Plongez au cœur d’un voyage poétique à l’Atelier des Lumières ! Redécouvrez Le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry dans cette expérience immersive inédite et profitez d’une aventure sensorielle et émotionnelle qui ravira petits et grands.

Un voyage dans l’oeuvre poétique de Saint Exupéry

Plongez dans l’univers du Petit Prince et découvrez ou redécouvrez son histoire sous un nouvel angle. Chaque séquence vous entraîne dans des mondes merveilleux, du désert à l’astéroïde B612, en passant par les multiples planètes qu’il visite. L’émotion est au rendez-vous de cette aventure immersive.

Une expérience pour tous les rêveurs, petits et grands

Enveloppés dans cet univers poétique, accompagnez le Petit Prince dans sa quête pour comprendre et apprivoiser le monde autour de lui. En famille, entre amis ou en solo, c’est l’aventure idéale pour partager émotions, imagination et souvenirs inoubliables.

Technologie de pointe, immersion garantie

Grâce aux projections vidéo de dernière génération et au son spatialisé, Le Petit Prince prend vie d’une manière inédite. Les images envahissent murs et sols pour créer un univers à 360°, vous plongeant au cœur du récit imaginé par Saint Exupéry. Ici, la technologie ne se contente pas d’impressionner : elle disparaît au profit d’une immersion totale.

La visite dure environ 50 minutes

A propos du Petit Prince Depuis sa publication en 1943 à New York, « Le Petit Prince » est devenu un phénomène mondial, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus. Il est le livre le plus traduit, avec plus de 600 versions officielles, et séduit par ses valeurs et son message d’espoir. Le personnage iconique continue de traverser générations et continents, sous diverses formes : films, séries, expositions, spectacles et événements.

Pour fêter les 80 ans du Petit Prince, l’expérience rouvre ses portes cet été pour une durée limitée. Ouverture des portes dès le 3 juillet !

Du vendredi 03 juillet 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

payant

À partir de 16.5€. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Tarif préférentiel en ligne : -1 € par rapport au tarif sur place.

L’Atelier des Enfants : L’accès est inclus dans le prix du billet, pour aller plus loin dans l’expérience des plus petits.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T23:00:00+02:00

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Atelier des Lumières 38 Rue Saint-Maur 75011 Paris

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