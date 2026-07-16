Le petit séminaire, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Informations pratiques

Le petit séminaire 24 octobre 2026 – 18 avril 2027 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T17:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00

Fin : 2027-04-18T08:00:00+02:00 – 2027-04-18T21:00:00+02:00

Lancée à l’initiative du Président de la République, la consultation internationale Quartiers de demain, a mobilisé l’innovation architecturale, urbaine et paysagère afin d’accélérer la transformation de dix quartiers et de capitaliser à l’échelle nationale en faveur de la politique de la ville. Elle permettra la réalisation de projets en capacité d’avoir un effet levier sur l’ensemble du quartier voire au-delà, en offrant une réponse aux attentes des habitants et une contribution exemplaire à la transition écologique.

Dans le cadre de la mission photographique portée par le GIP EPAU pour la consultation internationale Quartiers de demain, dix photographes ont été invités à parcourir, durant toute l’année 2025, les dix sites engagés dans la consultation. À travers leurs approches singulières, ils ont saisi les paysages urbains, les usages, les transformations en cours, mais surtout les visages et les récits de celles et ceux qui habitent ces quartiers.

En 2025, Lola Reboud a parcouru le quariter du Petit Séminaire à Marseille, là où son père, Jacques Reboud, avait dans les années 1980 lui aussi réalisé un portrait photographique du même quartier et de ses habitants. Ce travail documentaire mèle ainsi images d’aujourd’hui et archives.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois sites. Côté mer, à l’entrée du Vieux-Port, le bâtiment J4 (l’emblématique geste architectural de Rudy Ricciotti et Roland Carta), et le fort Saint-Jean (ancien fort militaire du XIIe siècle entièrement restauré) incarnent parfaitement, avec leurs deux passerelles, le projet d’établir un trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée. Ils accueillent les grandes expositions et les rendez-vous de la programmation artistique et culturelle. Côté ville, dans le quartier de la Belle de Mai, le Centre de conservation et de ressources (CCR) abrite les collections du musée. Cet ensemble unique permet au Mucem de démultiplier ses propositions culturelles.

Lancée à l’initiative du Président de la République, la consultation internationale Quartiers de demain, a mobilisé l’innovation architecturale, urbaine et paysagère afin d’accélérer la de dix et de…

©Lola Reboud / GIP EPAU – Quartiers de demain