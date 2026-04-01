Le Petit Skank #1 La Petite Populaire La Réole
Le Petit Skank #1 La Petite Populaire La Réole samedi 18 avril 2026.
La Réole
Le Petit Skank #1
La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc La Réole Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 21:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Dub s’invite en plein cœur de ville. On profite des premiers rayons pour une selecta Reggae, Roots et Dub. Une rencontre @la___balade x La Petite Populaire pour infuser l’esprit sound system entre les murs du Club. .
La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com
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English : Le Petit Skank #1
L’événement Le Petit Skank #1 La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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