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Le Petit Skank #1 La Petite Populaire La Réole

Le Petit Skank #1 La Petite Populaire La Réole

Le Petit Skank #1 La Petite Populaire La Réole samedi 18 avril 2026.

Lieu : La Petite Populaire

Adresse : 33 Rue Armand Caduc

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

La Réole

Le Petit Skank #1

La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc La Réole Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Le Dub s’invite en plein cœur de ville. On profite des premiers rayons pour une selecta Reggae, Roots et Dub. Une rencontre @la___balade x La Petite Populaire pour infuser l’esprit sound system entre les murs du Club.   .

La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36  lapetitepopulaire@gmail.com

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English : Le Petit Skank #1

L’événement Le Petit Skank #1 La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers

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